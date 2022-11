El Hadji Ibrahima Ndiaye : « Koumpentoum demande deux centres de santé et des ambulances! »

L’érection de deux centres de santé dans le département de Koumpentoum et l’augmentation d’ambulances sont les principales doléances du parlementaire, El Hadji Ibrahima Ndiaye, représentant de ce vaste département du centre du Sénégal.

« Les deux chefs d’arrondissement disposent de plusieurs postes de santé. Et pour réactualiser tout, nous souhaitons leur érection en centre de santé dans ces deux localités. Nous vous demandons de multiplier les postes de santé dans les zones rurales », a souligné le député de cette localité du centre du pays. Le député s'exprimait, ce 23 novembre, à l'occasion du projet de budget du ministère de la Santé et de l'Action Sociale.