Éducation inclusive : les personnes handicapées réclament un système plus équitable.

Dans une approche inclusive, de l’éducation où tous les enfants peuvent apprendre ensemble dans les mêmes conditions et dans une même classe, Handicap International (HI) en partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD), a organisé un atelier du 17 au 21 octobre à Dakar. Autour des thématiques de la santé mentale d’une part, et de l’éducation inclusive et de la formation professionnelle d’autre part. Ce projet mis en place par HI afin de combattre l’exclusion des personnes handicapées et leur difficile accès à l’éducation et aux possibilités d’emploi, agit dans neuf pays de la sous-région ainsi qu’à Madagascar.En effet, dans plusieurs pays d’Afrique, les personnes qui souffrent d’un handicap physique ou mental sont souvent confrontées à des discriminations quotidiennes dans leur communauté. Et selon les Nations Unies, plus de 80 millions d'Africains vivent avec un handicap, des problèmes de santé mentale et des malformations congénitales. Ce sont les enfants et les femmes qui en pâtissent le plus. Ainsi, pour les gouvernements des pays surtout africains, l’éducation inclusive et la formation professionnelle devraient être des secteurs prioritaires afin de combattre l’exclusion des personnes handicapées et leurs difficultés d’accès à l’éducation et aux possibilités d’emploi.À cet effet, les acteurs de l’éducation doivent revoir le système éducatif mis en place et qui ne prend pas en compte la plupart du temps les personnes en situation de handicap. Dans de nombreux pays, notamment en Afrique, les enfants handicapés sont scolarisés dans des écoles ordinaires, mais suivent des programmes spécifiques qui ne sont pas souvent adaptés à leur condition. Ainsi, mettre en place un modèle plus inclusif où les handicapés pourront suivre un programme inclusif avec les personnes valides afin d’égaliser les chances en terme d’éducation et d’accès aux emplois...