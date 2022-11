Éducation / Rencontre avec la communauté des Daara : « la seule chose qui peut lutter efficacement le terrorisme, c’est une éducation religieuse rigoureuse! » (Macky Sall)

Venu présider la Rencontre avec la Communauté Daara, le Chef de l’État Macky a insisté sur l’importance d’une éducation religieuse au Sénégal et dans le monde. Ce qui explique selon lui, les efforts consentis par l’État du Sénégal dans la modernisation des écoles coraniques au Sénégal. « On veut juste redynamiser l’éducation Islamique au Sénégal. Parce que la seule chose qui peut lutter efficacement le terrorisme, c’est une éducation religieuse rigoureuse. Une personne qui maîtrise très bien sa religion, on ne peut pas la détourner. Mais si on ne sait rien de sa religion, on est facilement influençable. Alors, l’éducation religieuse occupe une place très importante dans la société sénégalaise. Elle doit même pénétrer dans les écoles. Toutes les religions, que ce soit le christianisme ou l’Islam, doivent être enseignées aux enfants du pays pour les protéger du fanatisme religieux… Le Prophète (PSL) l’a très bien dit, « l’Islam est la religion du juste milieu ». La charte de Médine est un bel exemple. Notre cher Prophète était très tolérant. On a besoin plus que jamais que les gens qui maîtrisent bien les religions puissent propager les bonnes paroles à travers le monde pour la préservation de nos bonnes valeurs coutumières... », a souligné le chef de l’État lors de son discours d’ouverture à la rencontre qu’il a tenue avec la communauté des Daara ce 28 novembre au Cicad.