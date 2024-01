Éducation / PAPSE : Le comité de pilotage tire le bilan de la première année de mise en œuvre et se projette.

Après cinq mois de mise en œuvre, les parties prenantes du projet d’amélioration des performances du système éducatif ( PAPSE ) se sont réunies ce jeudi 18 janvier 2024 à Diamniadio pour faire son évaluation et dégager les perpectives pour l’année 2024 .Venu présider cet atelier de partage, la directrice du cabinet du Ministère de l’Éducation Nationale, Khadidiatou Diallo, annonce : « nous sommes là dans le cadre de la première réunion du comité de pilotage du PAPSE. C’est sur instruction du MEN, M. Cheikh Oumar Anne qui devait lui même présider la rencontre. Aujourd’hui nous sommes là pour présenter d’abord le bilan d’étape. Ce projet est dans la suite du Paquet que vous connaissez tous. Il entre dans la réalisation du Paquet pour renforcer les acquis dudit projet et il va plus loin encore. Aujourd’hui, nous avons visité un peu le bilan pour voir qu’est-ce qui a été fait depuis le démarrage au mois de juillet dernier. Le démarrage a été un peu tardif. Ce projet va durer 5 ans et a démarré depuis fin 2022. Cela permettra d’injecter un peu plus de 57 milliards de FCFA. Je disais tantôt que nous avons démarré en juillet et jusqu’au 31 décembre plus de 10 milliards de FCFA, ont été décaissés avec la réalisation de plusieurs activités que nous avons présenter aujourd’hui », a-t-elle annoncé. Lors de cette rencontre, les difficultés et les contraintes ont été aussi abordées par les acteurs. Selon elle, « c’est normal pour un projet. Ce sont des contraintes et des difficultés que nous allons voir pour améliorer la mise en œuvre pour l’année 2024. Parmi ces contraintes, il y a le démarrage tardif des activités du projet. C’était un peu difficile parce qu’il y avait des éléments budgétaires à gérer. Au mois de janvier, nous sommes en train de présenter le bilan et le plan de travail. C’est un avantage par rapport à l’année dernière. Nous allons avoir le plan de travail budgétisé et nous allons le valider avec des interactions possibles au mois de janvier. C’est ça qui va nous permettre une meilleur approche de nos activités de l’année 2024 et nous espérons aller plus loin », a annoncé Mme Diallo. Dans le cadre de ce projet, plus de mille écoles coraniques vont être accompagnés. « C’est quelque chose qui tient à cœur le ministre de l’éducation Cheikh Oumar Anne et surtout le chef de l’État Macky Sall. Il y a aussi un autre aspect important. C’est la création de lycée d’équité et la qualité ( Kaffrine et Sédhiou ) qui vont aider à la matérialisation de l’ambition du chef de l’État Macky Sall, sur l’enseignement scientifique et les mathématiques. Ce sont sont des lycées d’intégration nationale. Et nous sommes à 60% des réalisations de ces infrastructures », a insisté Khadidiatou Diallo, la directrice de cabinet du MEN, venue présider cette rencontre de partage sur le Projet d’amélioration des performances du système éducatif ( PAPSE ).