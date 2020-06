Éducation : Le ministre Mamadou Talla liste orientations et modalités pour une meilleure reprise des cours ce 25 juin.

Ayant été prévue initialement le 02 juin dernier, la reprise des cours aura finalement lieu ce 25 juin sur toute l'étendue du territoire.

Malgré les efforts considérables fournis par le pays pour endiguer la pandémie due au coronavirus, la situation est toujours persistante.

Dans la perspective donc d’une reprise progressive de l'activité économique et sociale, les ministères concernés par l’éducation, l’enseignement et la formation, s’attellent à une reprise des enseignements et apprentissages dans les meilleures conditions possibles.

Ainsi ce matin, après le point journalier de la situation par le ministère de la santé et de l'action sociale, le ministre de l'éducation Mamadou Talla, a annoncé les modalités de la reprise et défini les orientations dans ce contexte de pandémie assez particulier.



D'abord, pour toutes les classes d'examen, la reprise des cours se fera effectivement le jeudi 25 juin 2020 (les classes de terminale, celles de troisième pour le BEFM, celles du CM2 et de toutes les autres classes d'examen professionnel ainsi qu'aux élèves maîtres).

Les examens sont ainsi prévus à partir du 20 Août 2020. Pour les classes intermédiaires, les modalités de passage des élèves en classes intermédiaires seront définies par le sous-comité pédagogique. Les propositions de passage seront ainsi faites avant le 31 juillet 2020.



Maintenant, pour l'année scolaire 2020-2021, les activités de d'enseignement et d'apprentissage démarreront par des séances de consolidation.

Concernant le calendrier des examens, le CFEE et l’Entrée en Sixième commenceront à partir du 20 Août 2020. Quant au BEFM, l'examen se fera à partir du 14 Septembre 2020. Les sessions de remplaçement sont ainsi prévues à partir du 15 Octobre.

Pour l'examen du Baccalauréat, les anticipés de Philosophie débuteront le 12 Août 2020. Le baccalauréat technique à partir du 31 Août et le bac général à partir du 02 Septembre 2020. Leurs sessions de remplaçement vont se dérouler à partir du 12 Octobre 2020.

Pour l'ensemble des examens professionnels comme le CAP, BEP, BT, BTS, leurs examens s’étaleront du 03 Août au 30 Septembre.



Nous assisterons ainsi, selon le Ministre Mamadou Talla, à un réaménagement du calendrier scolaire par décret pour intégrer la période d'examen prévue durant tout le mois de Septembre et la nouvelle année scolaire 2020-2021, débutera alors dans la première semaine du mois de Novembre 2020.

Pour la mise en oeuvre de ce calendrier, le ministère de l'éducation en relation avec celui de la formation professionnelle compte sur la synergie d'actions qui a prévalu depuis le mois de mars.



Dès lors, le ministre Mamadou Talla appelle tous les acteurs de l'éducation (départements ministériels, autorités administratives, élus territoriaux, syndicats d'enseignants, sociétés civiles, parents d'élèves, partenaires financiers etc...) à œuvrer ensemble pour relever le défi face à un contexte sanitaire particulier.