Manchester City sacré en FA Cup avec un doublé de O’Reilly qui scelle le sort d’Arsenal

Manchester City a remporté la FA Cup en dominant Arsenal sur le score sans appel de deux buts à zéro, grâce à un doublé de Mary O’Reilly qui a fait la différence dans cette finale à sens unique.







Les Citizens ont livré une copie sérieuse face à des Gunners qui n’ont jamais réussi à exister offensivement dans le match. Bien en place défensivement et tranchants dans le dernier geste, les hommes de Pep Guardiola ont laissé à O’Reilly le soin de régler la question, la milieu s’acquittant de sa mission avec une efficacité redoutable en inscrivant les deux réalisations qui ont éteint tout suspense.







Arsenal, pourtant finaliste de prestige, a manqué de mordant et de créativité pour inquiéter une équipe mancunienne appliquée et concentrée sur l’essentiel. Le score de deux buts à zéro, net et sans discussion, reflète la hiérarchie du soir.







Avec ce sacre à Wembley, Manchester City s’adjuge une nouvelle FA Cup et confirme son appétit intact pour les titres, tandis qu’Arsenal voit une nouvelle occasion de briser sa disette en compétition à élimination directe lui échapper.

