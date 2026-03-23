Football : Dimitri Payet annonce sa retraite internationale

L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France Dimitri Payet a annoncé sa retraite du football professionnel dimanche, au terme d’une carrière de 21 ans.

L’international tricolore de 38 ans, sans club depuis neuf mois après un passage dans le club brésilien de Vasco da Gama, a fait cette annonce au cours d’un entretien en direct, à la mi-temps du match de Ligue 1 opposant l’Olympique de Marseille à Lille au Stade Vélodrome...