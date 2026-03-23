Football : Dimitri Payet annonce sa retraite internationale

L’ancien milieu de terrain de l’équipe de France Dimitri Payet a annoncé sa retraite du football professionnel dimanche, au terme d’une carrière de 21 ans.
L’international tricolore de 38 ans, sans club depuis neuf mois après un passage dans le club brésilien de Vasco da Gama, a fait cette annonce au cours d’un entretien en direct, à la mi-temps du match de Ligue 1 opposant l’Olympique de Marseille à Lille au Stade Vélodrome...
L’international tricolore de 38 ans, sans club depuis neuf mois après un passage dans le club brésilien de Vasco da Gama, a fait cette annonce au cours d’un entretien en direct, à la mi-temps du match de Ligue 1 opposant l’Olympique de Marseille à Lille au Stade Vélodrome...
Autres articles
-
Liga - Derby madrilène : le Real renverse l’Atlético dans un match haletant (3-2)
-
Manchester City sacré en FA Cup avec un doublé de O’Reilly qui scelle le sort d’Arsenal
-
Championnats du monde d’athlétisme en salle : Saly Sarr en bronze, un exploit historique pour le Sénégal
-
IDRISSA GANA GUÈYE : « Si cela ne tenait qu’à moi, je m’engage à regrouper les médailles et à les rendre aux Marocains »
-
Premier League – 31e journée/ Everton surclasse Chelsea grâce à un but de Ndiaye