Pour le compte de la 30e journée de Serie A, Côme a infligé une lourde défaite à Pise (5-0). Dès la 7e minute, l’attaquant sénégalais Alioune Diao, de retour après plusieurs semaines d’absence pour blessure, a ouvert le score d’une frappe limpide.
Ce but, au-delà de lancer la démonstration offensive de Côme, revêt une dimension particulière : Assane Diao vient d’être convoqué par l’équipe nationale du Sénégal pour le prochain rassemblement. Sa réalisation confirme non seulement son retour en pleine forme, mais aussi son importance dans le dispositif offensif de son club et de sa sélection.
Les autres buteurs de la rencontre – Douvikas (29’), Baturina (48’), Paz (75’) et Perrone (81’) – ont scellé une victoire éclatante, mais c’est bien le nom de Diao qui résonne comme le symbole de cette après-midi triomphale.
Ce but, au-delà de lancer la démonstration offensive de Côme, revêt une dimension particulière : Assane Diao vient d’être convoqué par l’équipe nationale du Sénégal pour le prochain rassemblement. Sa réalisation confirme non seulement son retour en pleine forme, mais aussi son importance dans le dispositif offensif de son club et de sa sélection.
Les autres buteurs de la rencontre – Douvikas (29’), Baturina (48’), Paz (75’) et Perrone (81’) – ont scellé une victoire éclatante, mais c’est bien le nom de Diao qui résonne comme le symbole de cette après-midi triomphale.
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