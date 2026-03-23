Liga - Derby madrilène : le Real renverse l’Atlético dans un match haletant (3-2)

Le Real Madrid a dominé l’Atlético de Madrid ce dimanche soir au Santiago Bernabéu sur le score de 3 buts à 2, dans un derby de la capitale espagnole riche en rebondissements et en tension.



Les Colchoneros ont pourtant pris les devants les premiers. C’est l’Atlético qui ouvre le score à la 33e minute, profitant d’une première période où les Merengues peinent à trouver le chemin des filets. Mais le Real revient avec autorité dès la reprise : deux buts en l’espace de trois minutes, à la 52e puis à la 55e, renversent la vapeur et installent les hommes de la Maison Blanche aux commandes.



La rencontre rebascule à la 66e minute, quand l’Atlético égalise et relance le suspense. La réponse madrilène est toutefois immédiate : six minutes plus tard, à la 72e, le Real inscrit le but de la victoire. Un but décisif, d’autant plus précieux que le Real terminera la rencontre à dix contre onze, après l’exclusion d’un de ses joueurs à la 77e minute.



Côté statistiques, le Real a dominé les débats avec 59 % de possession, 14 tirs dont 8 cadrés, face à une équipe de l’Atlético plus disciplinée mais beaucoup plus agitée.