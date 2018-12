Ecobank : Une plainte collective des actionnaires en vue

L'affaire des actionnaires de Eco- bank est en passe de devenir un scandale d'État. Cela fait bien maintenant dix ans que les actionnaires sénégalais qui avaient mis leurs billes sont dans l'expectative.

Non seulement ils n'ont reçu aucun dividende, mais Ecobank ferait le mort. On apprend toutefois qu'un collectif des actionnaires est en train de se constituer pour une plainte collective car tout indiquerait que ces pères et mères de famille font face à une sorte de banditisme bancaire qui ne dit pas son nom.