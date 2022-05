Echauffourées au siége de l’APR : Aminata Touré présente ses excuses à la presse

La tête de liste nationale de la coalition Benno a présenté ses excuses au Secrétaire Général du SYNPICS et à Ngoné Diop la journaliste qui a été bousculée hier lors de la conférence de presse tenue au siège de l’APR. En effet, des militants du parti au pouvoir ont peu apprécié une question posée par la journaliste à Aminata Touré sur une supposée colère du Président Sall contre des membres de la coalition. Ils ont hué cette dernière et l’ont bousculée à la fin de la conférence de presse. Ce qui a provoqué un début d’échauffourées entre les confrères de Ngoné et les jeunes sauvageons.

Aminata Touré a donc tenu au nom de leur coalition Benno Bokk Yaakaar, a présenté ses excuses à Ngoné Diop. Elle a aussi réaffirmé le ferme attachement de leur coalition à la liberté d’expression et surtout au droit inaliénable des femmes journalistes à exercer leur métier en toute sérénité.