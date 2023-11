ENTRETIEN / STAN DIOP : « J’ai refusé des contrats de partenariats à six chiffres, en euros (..) Mon ambition pour le football local (…) »

Le fondateur de « Les OutsiderZ » n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir réussi une affolante percée dans le milieu des créateurs de contenus sur YouTube et brisé le plafond de verre qui le retenait encore, Stan Diop rêve en grand. Il faut dire que le bonhomme a imposé son style atypique et séduisant. Ambitieux et déterminé, le natif de Dakar vise des sommets insoupçonnés.





Invité par la rédaction de dakaractu dans une interview en mode débriefing de son ascension médiatique, ses innovations, ses collaborations, moments de doutes et sa fierté à représenter dignement le continent africain, Le chroniqueur sportif s’est lâché. Toutefois, cette occasion a été saisie par Stan pour évoquer les défis qui se dressent devant lui et qui nécessitent un soutien des sponsors et des investisseurs. « Tout ce je fais c’est sur fonds propres » a-t-il déclaré tout en insistant sur le fait que l’argent n’est pas sa motivation première.



« Il y a certains sponsoring que j’ai refusés. J’aurais pu faire beaucoup d’argent. J’aurais pu faire dans les six chiffres en euros (…) J’ai refusé pas mal de partenariats notamment dans les paris sportifs (…) Une des plus grosses boites européennes de paris sportifs m’a contactée (…) L’image est très importante » a-t-il insisté expliquant qu’il ne souhaite pas mêler ce monde à l’image des OutsiderZ et sa communauté.



Après avoir fait part de son envie irrépressible de continuer à faire grandir le concept « Les OutsiderZ », Stan s’est dévoilé sous sa casquette d’entrepreneur. Avec ses ambitions et ses projets en gestation, il dira qu’il voudrait se lancer dans un domaine qu’il connaît, le football. « Hub OutsiderZ » un futur cadre qui sera implanté à Dakar et exclusivement dédie à la promotion et au développement du football local. Ce, à travers la cooptation et la formation de jeunes joueurs talentueux.



Pour ses retrouvailles avec la communauté des OutsiderZ établis dans son pays d’origine le Sénégal, Stan a encore innové avec le « tournoi des tocards. » Un clin d’œil bienveillant à ses milliers de followers qui se sont mesurés à lui mais surtout entre-eux à travers ce mini tournoi . Une compétition de foot à 5 qui a mobilisé 16 équipes de 10 joueurs soit 160 footballeurs et des centaines de spectateurs.



Mouhamadou Moustapha GAYE