Dysfonctionnement des manèges, non respect des barrières d'âge, accidents récurrents : Quand l'insécurité plane dans certains parcs d'attraction

Depuis quelques années les accidents au niveau des parcs d'attraction à Dakar se multiplient. Le plus souvent, ce sont des enfants qui sont éjectés par les manèges. Des plaintes et témoignages qui plombent les réseaux sociaux ont pu alerter sur cette situation qui crée une psychose dans la société.



Selon le constat de quelques personnes qui ont l'habitude de fréquenter les lieux, le plus souvent le problème réside au niveau des des ceintures de sécurité dans certains manèges qui ne fonctionnent plus ou encore certains parents « irresponsables » qui laissent entraîner leurs enfants dans des manèges qui ne correspondent pas à leur tranche d'âge...



Compte tenu de ce constat, nous nous sommes approchés des responsables de parc d'attraction pour discuter de la situation et des mesures pour y remédier. Il s'agit précisément du responsable de Magic Land, l’un des plus grands et réputés parc de jeu à Dakar. Mais aussi celui qui a enregistré le plus d'accidents. Malheureusement, ce dernier a refusé tout contact avec la presse concernant le sujet.



Et pourtant , ces endroits continuent d'attirer et d'accueillir ces petits innocents insouciants de ce qu'ils peuvent encourir, surtout en cette période de vacances.



Reportage...