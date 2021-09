Dubaï : Le ministre du commerce satisfait de la position du pavillon du Sénégal.

Le Ministre du commerce, Mme Aminata Assome Diatta, s’est rendue à Dubaï pour les besoins de l’exposition universelle Dubaï 2020 prévue du 1er Octobre 2021 au 31 Mars 2022.



À Al Wasl Plaza , site qui abritera l’expo Universelle Dubai 2020, Mme Assome Diatta a effectué une visite guidée au pavillon du Sénégal avec le Dr Malick Diop, commissaire général à l'Expo Dubaï 2020 pour le compte du Sénégal qui lui a fait visiter l'espace.

Sur place, la patronne du département du commerce a exprimé toute sa satisfaction sur le choix et l'emplacement du pavillon, qui selon elle, favorise une bonne fréquentation des visiteurs et partenaires.

Situé à quelques mètres du centre névralgique Al Wasl Plaza, le pavillon du Sénégal brillera par la diversité de ses exposants issus de tous les secteurs d’activités.



Mme Assome Aminata Diatta a rappelé que c’est une belle occasion pour le Sénégal qui, durant 6 mois pourra montrer ce qu’il a de meilleur et nouer de nouveaux partenariats. Ce qui permettra de construire un nouveau Sénégal, le Sénégal de demain, conformément à la vision du Président de la République Son Excellence Macky Sall.