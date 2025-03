Droits des travailleurs, spoliation foncière : Le FRAPP lance un front multi-lutte de 49 collectifs pour la justice et les réparations

« Ce front multi-lutte a pour objectif d’impulser des réparations pour les injustices foncières, environnementales et celles vécues en milieu de travail », a déclaré Guy Marius Sagna. Il a appelé le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko à agir pour un Sénégal « juste », en ligne avec leurs promesses électorales. « Nous allons rencontrer le gouvernement pour assurer un suivi rigoureux des difficultés rencontrées par nos membres », a-t-il ajouté. Le FRAPP entend rencontrer aussi les ministres concernés pour faire le monitoring des difficultés et s’assurer que les réparations nécessaires soient engagées.Conscient du contexte économique difficile, le FRAPP soutient les initiatives de reddition des comptes et les mesures visant à rétablir la justice foncière. « Une partie des fonds destinés à nos membres a été détournée. Il est donc essentiel de récupérer ces ressources pour financer les réparations », a martelé Guy Marius Sagna.Le mouvement appelle tous les citoyens engagés à rejoindre la lutte et espère obtenir une audience rapide avec les autorités pour faire avancer les revendications des travailleurs et des victimes d'injustices sociales.