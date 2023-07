Drame à Thiès / Le témoignage émouvant de la mère de la victime égorgée : "Sou done kou gniou diap mou réy moromou nittam gniou réy leu billay kone batéy lii diékhnafi"

Suite au drame qui s'est produit dans la cité du rail, Dakaractu s'est rapproché de la famille de la victime, Mor Talla Sène retrouvé, ce mardi matin, égorgé. Ce dernier avait l'habitude de quitter tôt le matin le domicile familial avec sa moto-taxi Jakarta pour pouvoir soutenir financièrement ses parents. Ses agresseurs l'ont égorgé avant de le jeter en pâture dans les broussailles au quartier Thiès-None non loin des deux voies de l'UIDT.



Mor Talla Sène revenait comme à son habitude au domicile familial vers les coups de 8 heures pour prendre son petit déjeuner avant regagner la route pour soutenir sa famille. Malheureusement, ce mardi matin, il n'est pas rentré chez lui, puisqu'il sera agressé et sauvagement tué. Les agresseurs ont emporté avec eux, la moto-taxi Jakarta et le téléphone portable de la victime. Cependant, Ndèye Guèye, la mère de la victime, inconsolable, est convaincue que si tous les meurtriers répondaient de leurs actes par "la peine de mort", plus personne n'attenterait à la vie d'autrui. "Sou done kou gniou djiap mou réy moromou nittam gniou réy leu billay kone batéy lii diékhnafi", a-t-elle fait remarquer. Non sans signaler qu'elle même est capable d'ôter la vie à celui qui a tué son fils qui la soutenait, qui l'aimait beaucoup et qu'elle chérissait tant...