Drame à Mbour / Jeu macabre entre jeunes amis à Bèye Deuk : Dieylani Thiam poignarde mortellement son ami Amadou Ba

Le quartier de Bèye Deuk est sous le choc après un drame survenu mardi dernier, impliquant quatre jeunes amis. Dieylani Thiam a mortellement blessé son camarade Amadou Ba dans des circonstances troublantes.



Selon les informations rapportées par Dakaractu Mbour, les jeunes s’étaient retrouvés pour consommer de l’alcool. En pleine euphorie et sous l’effet de l’ivresse, une discussion aurait éclaté au sujet du "toul" (amulette mystique) que portait Amadou Ba. Se prétendant invincible grâce à cette protection, ses amis auraient voulu vérifier la véracité de ses dires.



Ce qui devait être une simple provocation a viré au drame. Dieylani Thiam aurait alors porté un coup violent à Amadou Ba, qui a succombé à ses blessures lors de son transfert vers un centre de santé.



Les deux autres jeunes présents, Modou Niang et Youssou, ont immédiatement pris la fuite après l'incident. Ils sont activement recherchés par les éléments de la police de Diamaguène, qui ont ouvert une enquête et placé Dieylani Thiam en garde à vue.



Ce fait divers tragique relance le débat sur les dangers de l’alcool, des croyances mystiques mal interprétées et des comportements déviants chez certains jeunes. La population de Mbour, bouleversée, réclame justice et des actions de sensibilisation.