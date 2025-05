Drame à Bambilor : un homme s’effondre et meurt dans une boutique...

Ce mercredi matin, aux environs de 10h20, un homme non identifié a perdu la vie dans des circonstances tragiques à Bambilor, dans la boutique d’un ressortissant mauritanien située en face du garage de la localité.



Selon les premiers témoignages, la victime, qui serait un ouvrier maçon, serait entrée dans le commerce pour acheter un sachet d’eau. Après avoir bu, il se serait subitement affalé avant de rendre l’âme sur le coup.



Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et ont sécurisé les lieux en attendant les autorités compétentes.



Une enquête est attendue pour identifier la victime et déterminer les causes exactes de ce décès soudain.