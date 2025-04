Dr Abdourahmane Diouf rassure le Khalife des Tidjanes : « La formation et la sauvegarde des valeurs seront toujours notre priorité »

Après le message du Khalife Général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, sur la formation des jeunes et la sauvegarde des valeurs, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a donné ses assurances. Représentant le gouvernement à cette 95e édition de la « Ziarra Générale » de Tivaouane, Dr Abdourahmane Diouf a rappelé les priorités du gouvernement et des ministres chargés des questions liées à l’éducation et à la formation : « Nous vous rassurons que nous serons toujours présents pour assurer la formation des jeunes et la préservation des valeurs qui ont toujours caractérisé notre société », a déclaré le ministre Abdourahmane Diouf.