Doudou Ka à ses détracteurs : « Je suis fier d’être un fils de la Casamance (…) et fier de donner 75 millions FCFA au Casasport».

Déroulant son programme et sa stratégie de développement des transports aériens et des infrastructures aéroportuaires, ce 5 décembre, devant les députés, le ministre Doudou Ka a en profité pour répondre à ses détracteurs de l’opposition.



« je suis fier d’être un fils de la Casamance, pour le reste, ils me connaissent sur le terrain et je les y attends », a fait savoir l’autorité qui défendait le projet de budget de son département. Pour qui veut l’entendre, Doudou Ka a expliqué soutenir financièrement des organisations, notamment le Casa Sport, n’en déplaise à ceux qui croit que c’est de l’argent détourné. Il a tenu à clarifier.



« Je suis fier d’être un fils de la Casamance. Je suis fier de donner 75 millions FCFA au Casa Sports. Je l’ai fait dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise (Rse) », a-t-il dit face aux députés...