Douanes - Lutte contre le faux monnayage : Saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 2 milliards 284 millions de francs CFA

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, la Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des Douanes a annoncé que des opérations combinées de lutte contre le faux monnayage, menées par les subdivisions des Douanes de Dakar-extérieur et de Louga, ont permis la saisie de billets noirs d’une contrevaleur de plus de 2 milliards 284 millions de francs CFA.



Selon le communiqué, ces opérations ont été lancées le 28 février 2025 suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’activités illicites liées à la fabrication et au blanchiment de billets noirs dans la zone périurbaine de Dakar. La Brigade mobile n°2 de la subdivision des Douanes de Dakar-extérieur, relevant de la Direction régionale des Douanes Ouest, a été mobilisée pour surveiller et filer les membres du réseau suspect.



Les agents des Douanes ont ainsi interpellé un premier individu le 28 février à Mbao, en possession de 4 300 billets noirs d’une contrevaleur de plus de 282 millions de francs CFA.



Par la suite, la même unité a procédé, le 2 mars, à l’arrestation de deux autres individus à Gandigal, en possession de billets noirs d’une contrevaleur de plus de 1 milliard 967 millions de francs CFA. Le même jour, les éléments de la Brigade mobile des Douanes de Louga, subdivision de Louga, Direction régionale Nord, sont intervenus et ont intercepté un dernier individu qui détenait, dans une maison située à Louga, une partie des billets noirs. Au total, les agents ont découvert 549 coupures de billets de cent dollars, d’une contrevaleur de plus de 34 millions de francs CFA, déjà blanchis.



Les quatre suspects ont été mis à la disposition du Parquet financier, et l’enquête se poursuit.