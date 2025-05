Dopage à l’ecstasy : l’international sénégalais Ibrahima Niane suspendu pour deux ans

L’attaquant sénégalais Ibrahima Niane, en fin de contrat avec Angers SCO, a été suspendu pour deux ans par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Cette décision, prise le 31 mars 2025, fait suite à un contrôle antidopage positif à l’ecstasy datant de mai 2023. Le joueur de 26 ans n’a pas pu fournir d’explication convaincante devant l’AFLD. Classée parmi les substances spécifiées, cette drogue est considérée comme « moins grave », ce qui limite la sanction à deux ans.



Durant cette période, Niane est interdit de toute activité liée au football professionnel, y compris les entraînements. Le club angevin avait été informé de cette décision fin avril, exprimant sa surprise face à l’identité du joueur concerné, décrit comme très pratiquant.



Par ailleurs, l’attaquant avait déjà été écarté du groupe le 26 avril après un incident à l’entraînement impliquant un tacle violent sur son coéquipier Florent Hanin, suivi d’un échange tendu avec l’entraîneur Alexandre Dujeux.



Formé à l'académie de Génération Foot, Ibrahima Niane a rejoint le FC Metz en 2017, où il a disputé 149 matchs et inscrit 34 buts toutes compétitions confondues . En janvier 2023, il est prêté à Angers SCO avec une option d'achat obligatoire, officialisant son transfert définitif. Sous le maillot angevin, Niane a participé à 76 rencontres et marqué six buts. Au cours de la saison 2024-2025, il a disputé 21 matches de Ligue 1, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives .