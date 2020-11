Dooleel / CMU : Un nouveau guide de contrôle élaboré pour une meilleure harmonisation des organisations mutualistes.

L’analyse situationnelle des organisations mutualistes à base communautaire sur la période de janvier 2017 à septembre 2019 fait part d’une absence de contrôle sur le plan administratif et financier des mutuelles de santé.



En moyenne, un taux de non tenue de réunions de la commission de contrôle de plus de 75% est constaté sur la période concernée. L’évaluation a notamment permis de relever le défaut de contrôle régulier des commissions sur l’utilisation des ressources mobilisées par les mutuelles de santé communautaires.



C’est dans ce sens que l’Agence de la couverture maladie universelle (Cmu) en collaboration avec l’Union nationale des mutuelles de santé communautaires du Sénégal (Unamusc) en relation avec d’autres partenaires ont jugé de la nécessité d’élaborer un nouveau guide harmonisé pour résorber les insuffisances sur le manuel de procédure de contrôle existant.



Le nouvel outil va participer à renforcer la fonctionnalité des mutuelles de santé pour déterminer si les réunions des commissions de contrôle se tiennent correctement, si les cotisations sont respectées et ou si les procédures administratives et financières sont bien déroulées conformément aux objectifs fixés. Les acteurs concernés par le nouveau guide de contrôle se sont réunis ce 4 novembre pour un partage du dispositif.