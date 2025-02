Djibouti: huit membres d'un groupe rebelle tués dans une attaque de drone

Huit membres d'un groupe rebelle, ainsi qu'un nombre indéterminé de civils, ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans une attaque de drone lancée par les autorités de Djibouti, près de la frontière avec l'Ethiopie, ont affirmé dimanche les autorités djiboutiennes.



"Une attaque de drone a été menée contre un groupe terroriste à Addorta, localité djiboutienne située à environ 6 kilomètres de la frontière avec l'Ethiopie", selon un communiqué du ministère de la Défense.



"Huit terroristes ont été neutralisés sur place. Des dommages collatéraux ont malheureusement été signalés parmi les civils djiboutiens", ajoute le texte, sans donner plus de détails.



Les autorités de ce petit pays de la Corne de l'Afrique, qui ont annoncé l'ouverture d'une enquête, ont également affirmé que les rebelles commettaient des "actions hostiles" et constituaient "une menace potentielle pour nos postes avancés".



Interrogé par l'AFP, Alexis Mohamed, conseiller du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, a précisé que les personnes visées étaient membres du "FRUD armé" (Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie), considéré comme un groupe terroriste par les autorités djiboutiennes.



Le média éthiopien Addis Standard avait affirmé que l'attaque de drone s'était déroulée côté éthiopien.



"Ce n'est pas vrai du tout, l'attaque a eu lieu côté djiboutien", a affirmé Alexis Mohamed.



Interrogées, les autorités éthiopiennes n'ont pour l'heure pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.



En octobre 2022, sept soldats avaient été tués, et six autres enlevés, dans l'attaque de leur caserne à Garabtisan, au nord de Djibouti, attribuée par les autorités au FRUD. Les soldats enlevés avaient été finalement libérés fin 2022.



Recruté parmi la communauté afar du nord de Djibouti, le FRUD a lancé une rébellion contre le gouvernement en 1991, affirmant vouloir défendre les intérêts des Afars contre les Issas, l'autre grande communauté ethnique du pays.



Le groupe s'est ensuite scindé et, bien que le FRUD soit membre de la coalition UMP au pouvoir qui soutient le président Ismaïl Omar Guelleh, la branche armée reste engagée dans la résistance armée.



Situé sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde, à l'endroit où la mer Rouge rejoint le golfe d'Aden, Djibouti abrite la seule base militaire américaine en Afrique et la plus grande base militaire française à l'étranger.