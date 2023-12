Distinction du chef de l’Etat par l’ITIE Internationale : La transparence et la redevabilité primées

À l’occasion de la célébration de ses 20 ans, les 13 et 14 juin 2023 à Dakar, l’initiative pour la transparence dans les industries extractives - ITIE Internationale a saisi l’occasion pour décerner au président de la République, Macky Sall, ce prix significatif à plus d’un titre.







Il symbolise l’engagement du Président non seulement dans le cadre l’accélération des réformes et l’exécution des projets pétroliers et gaziers, mais aussi et surtout, l’encadrement adéquat qu’il attend des différents démembrements de l’Etat.







Dans ce secteur, le président de la République a souvent rappelé au gouvernement l’importance primordiale qu’il accorde à la gestion optimale des ressources pétrolières et gazières. Cette consécration, combinée aux chiffres obtenus en termes de résultats dans le secteur extractif, explique en définitive ce souci de transparence et d’inclusivité dans la gestion notamment avec la vulgarisation du contenu local.