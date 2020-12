Disparition de Seyda Mariama Niass : Le président Macky Sall dépêche une délégation à Médina Baye.

Une forte délégation du président de la République s'est rendue cet après-midi à Médina Baye pour présenter au Khalife les condoléances du chef de l'État et de la nation tout entière.



Conduite par le ministre Oumar Guèye, ladite délégation était composée de la ministre Mariama Sarr, de l'ambassadeur itinérant, Mouhamed Ndiaye Rahma, du gouverneur de Kaolack etc...



Le ministre Oumar Guèye est revenu en long et en large sur le message du président Macky Sall axé sur sur la dimension de Seyda Mariama Niass, la lutte contre la Covid-19, l'abondance de la récolte et la sollicitation de prières auprès du khalife général de Médina Baye pour un Sénégal prospère sans Covid. Prenant la parole, le Khalife y a répondu favorablement...