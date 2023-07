Disparition de 300 jeunes en pleine mer / L’appel d’Ousmane Sonko : « Restez et menons ensemble le seul combat qui vaille »

La disparition d’une embarcation qui avait à bord 300 jeunes continue de faire l’actualité au Sénégal. Le président du parti Pastef/Les patriotes a aussi manifesté son regret et sa déception de voir autant de jeunes prendre la mer pour rejoindre l’Europe.







Dans un Post sur sa Page Facebook, Ousmane Sonko s’en désole et invite les jeunes à rester. « Aux jeunes de mon pays, je réitère mon appel : vous ne pouvez avoir meilleur avenir qu'ici, chez nous ! Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le seul combat qui vaille : la construction souveraine de notre développement économique et social !»







Et de pointer un doigt accusateur sur le Chef de l’Etat « Douze longues années plus tard…, le même phénomène macabre et désolant, continue de décimer nos jeunes et d’endeuiller durement les familles. Ces drames à répétition traduisent l'échec des politiques publiques du régime du Président Macky Sall, ses erreurs de priorités, faites de gros investissements infrastructurels sans impact majeur ni sur l'économie réelle (agriculture, pêche, élevage, industrie, artisanat, commerce, etc.), ni sur le tissu social, et au prix d'un lourd endettement » lit-on.







Conséquence selon le chef de file des « Patriotes », « Chômage, extrême pauvreté et pauvreté notamment, sont des fléaux qui accompagnent le quotidien des Sénégalais. Ils reflètent également l'instabilité politique dans laquelle ce régime a plongé ce pays, avec son lot de violences d'État, de tortures et d’emprisonnements politiques.»