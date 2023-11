« Discrimination salariale chez les ASP »: Guy Marius Sagna à Sidiki Kaba: « Je vous donne 24h…sinon je publie la liste… »

Le député Guy Marius Sagna a rappelé, dès le début de ses propos, les conditions des agents de sécurité de proximité (ASP). D’après le député de la coalition Yewwi Askan Wi, « il y a une discrimination salariale dans ce corps des agents de sécurité de proximité ».



« Mr le ministre, je vous ai interpellé à travers une lettre transmise le 14 avril dernier (même si Sidiki n’est pas encore été ministre de l’intérieur). Mais 7 mois plus je reçois une réponse me disant qu’il n’y a pas de discrimination salariale chez les chefs de division des ASP. Nous avons constaté que certains d’entre eux ont 400 mille francs au minimum contrairement à d'autres qui ont le même grade. Et vous me dites qu’il n’y a pas de discrimination » s’étonne le député qui donne « un ultimatum de 24h pour publier tous les éléments montrant qu’il y a bien une discrimination qui ne dit pas son nom chez les chefs de division des ASP.