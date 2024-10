Discours du Président Bassirou Diomaye Faye : L’appel à l’unité et à la responsabilité pour des élections législatives apaisées

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a délivré un message empreint d’unité et de responsabilité à l’approche des élections législatives, mettant en avant la nécessité de transcender les clivages et de préserver la paix dans le pays. Lors d’une allocution qui s’est voulue apaisante, il a invité ses concitoyens, ainsi que les acteurs politiques, à faire preuve de maturité pour garantir une élection « libre, transparente et apaisée ».



En introduisant son discours, Bassirou Diomaye Faye a salué la résilience du peuple sénégalais face aux récents bouleversements politiques, qu’il décrit comme des preuves de la vitalité de la démocratie sénégalaise et de la solidité de ses institutions. « Les changements significatifs que nous avons vécus au cours des derniers mois dans la paix et la sérénité sont une nouvelle preuve de la maturité exceptionnelle de ce peuple, de la vitalité de notre démocratie et de la robustesse de nos institutions », a-t-il affirmé.



Poursuivant son discours, le président Faye a rappelé sa promesse de servir « chaque Sénégalais sans distinction », qu’ils aient voté pour lui ou non. C’est d’ailleurs dans cet esprit de rassemblement qu’il a renoncé à ses fonctions de secrétaire général du parti Pastef – Les Patriotes, afin de se placer « au-dessus des querelles partisanes » et de se consacrer exclusivement au service de la nation. Cette démarche marque, selon lui, son engagement à rester le président de tous les Sénégalais.



Face aux défis auxquels le pays fait face, le Président Faye a exhorté ses concitoyens à éviter les tentatives de division et les manipulations. « C’est dans l’unité que nous trouverons la force nécessaire pour relever ces défis ensemble », a-t-il souligné, rappelant que la solidarité et le respect sont essentiels pour surmonter les obstacles.



Le Président a également pris soin d’aborder le ton des discours en cette période électorale, appelant à une retenue absolue pour éviter les débordements. Soulignant les récents échanges violents dans l’espace public et sur les réseaux sociaux, il a insisté sur la nécessité de respecter le cadre démocratique en évitant les discours haineux ou les menaces. « Les élections sont un moment crucial de choix démocratiques, un moment de fête et non un prétexte à la discorde », a-t-il ajouté.



Enfin, le Pr. Faye a réaffirmé son engagement à garantir une campagne électorale paisible et digne, assurant que « les élections seront libres, démocratiques et transparentes ». Il conclut son discours par un message d’espoir, exprimant sa conviction que le Sénégal est en voie de redressement et que les réformes commencent à porter leurs fruits, avec des résultats concrets qui, selon lui, se manifesteront dans les prochains mois.



Le président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses vœux de réussite aux acteurs politiques, espérant que cette campagne se déroulera dans la paix, le respect, et le souci de préserver « ce que nous avons de plus précieux : notre stabilité et notre démocratie ».