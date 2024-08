« Dire que la presse refuse de payer les impôts, c'est de la diabolisation et de la calomnie » (Alassane Samba Diop)

Le directeur général du Groupe E-média estime que c’est un mauvais procès qui est fait à la presse dans sa globalité en considérant qu’elle refuse de s’acquitter de ses droits fiscaux. « Je pense que c'est une fausse information! La presse n'a jamais refusé de payer les impôts ! C'est une totale aberration que de le dire! Elle a des arriérés d'impôts et a demandé des moratoires pour s'acquitter de ses obligations ! Vous n'avez vu ou entendu aucune déclaration dans le sens de refuser les impôts ! C'est une campagne de diabolisation et de calomnies qui a été déclenchée », confie Alassane Samba Diop rappelant même que le secteur de la presse, ouvert au dialogue, a demandé à rencontrer les autorités pour discuter de la question et d'autres qui concernent le secteur. Mais pas de réactions de leur part.







« Nous avons trouvé portes closes. Toutes les demandes d'audience auprès du Président et du Premier ministre sont restées lettres mortes. Dans le temps, les structures de l'Etat nous doivent de l'argent et refusent de nous payer. Et nos comptes sont bloqués. Que faire ? s’interroge le journaliste.