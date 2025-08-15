Diplomatie : Le président de la Sierra Leone et de la CEDEAO, Julius Maada Bio, en visite de travail au Sénégal

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a reçu ce vendredi 15 août 2025, son homologue Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone et président en exercice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Selon une note publiée par la présidence sénégalaise, cette rencontre s’est déroulée dans un esprit fraternel. La visite de travail, placée sous le signe du dialogue et de la coopération, vise à renforcer les liens bilatéraux et à promouvoir l’intégration régionale au sein de la CEDEAO.
Autres articles
-
Trump et Poutine en Alaska pour sceller le sort de l'Ukraine
-
Fatick : 18 kg de chanvre indien saisis par l’OCRTIS, dissimulés dans des sacs de maïs
-
Fortes pluies à Dakar: l’hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux
-
Lutte contre l’immigration irrégulière : Ces mesures des USA applicables au Sénégal
-
Sangomar : 147 candidats à l’émigration interceptés par la Marine nationale