Diouf Sarr à Sophie Gladima : «Travailler pour l’autonomisation des hôpitaux en électricité… »

Après avoir félicité le ministre des finances et du budget concernant la subvention en électricité, l’ancien ministre de la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr fera un plaidoyer pour les hôpitaux. Un secteur qu’il maîtrise pour interpeller le ministre du pétrole et des énergies qui fait face à l’assemblée nationale en séance plénière.



« Il faut beaucoup travailler sur l’autonomisation des hôpitaux en électricité. Si nous sommes autonomes sur l’électricité et l’oxygène, les autres questions peuvent être ultérieurement et progressivement gérées » considère le député et vice-président de l'Assemblée nationale.