Diomaye mooy Sonko ou les deux faces d’une médaille ( Par Thierno Alassane Sall )

Mais il faut aussi ne pas s’y tromper. Cette séquence n’est pas un malentendu. Elle est révélatrice. Ce que nous vivons n’est pas seulement une crise de gouvernance, c’est une lutte de pouvoir entre deux hommes, un épisode de plus du Protocole du Cap Manuel, passé entre les deux non en considération de l’intérêt général mais de leurs carrières politiques propres. En effet, tout porte à croire que la guerre froide entre Diomaye et Sonko résulte de l’application de ce pacte pour la gestion, ou plutôt la dévolution, du Pouvoir suprême à conquérir de l’un vers l’autre.



Cette guerre n’a rien à voir avec des projets divergents pour le Sénégal. Elle est, avant tout, un affrontement des ambitions, une bataille d’ego.



Diomaye et Sonko ont en effet une conception commune de la Justice. C’est pourquoi il n’est pas apparu paradoxal aux yeux du Président qu’au moment où il parle de libérer la Justice, des prisonniers d’opinion continuent à affluer dans les geôles de la République comme jamais. Son parquet, qui est capable d’une intraitable sévérité contre des pécadilles quand il s’agit d’Abdou Nguer, de Moustapha Diakhaté ou encore de Badara Gadiaga, se bouche les oreilles pour ne pas entendre les propos de Ousmane Sonko. La balance de la justice est rarement apparue aussi manifestement truquée. Les citoyens attendent, non des incantations, mais des actes du Président Diomaye pour rétablir l’égalité de traitement entre citoyens. Ici et maintenant. Pas dans un futur incertain, après l’application de recommandations d’assises derrière lesquelles le Président aime à trouver refuge.



C’est en cela qu’il prouvera que Ousmane Sonko a tort de l’accuser d’être derrière les arrestations tous azimuts. Autrement, notre religion restera inchangée sur sa responsabilité première et ultime dans les dérives autoritaires qui poussent des cohortes de citoyens en prison pour leurs opinions. Laisser croire que ce serait au contraire du seul fait du PM serait une sérieuse confirmation que ce dernier détient seul la réalité du Pouvoir.



Du reste, il n’y a personne pour croire que la sortie du Président signe la fin de la guerre. C’est une posture tactique qui vise à pousser l’autre camp à d’autres fautes, jouer sur le pourrissement de la situation, mobiliser des forces avant de contre-attaquer.



Pendant ce temps, la notation du Sénégal par les instituts internationaux va continuer à se dégrader, entraînant notre pays plus encore dans les tréfonds. La misère s’amplifie, le chômage croît, les difficultés de toutes sortes assaillent les citoyens. En somme, le Sénégal est au bord de la rupture. Est-ce cette rupture dont parlaient Diomaye et Sonko ?



À trop laisser pourrir cette drôle de guerre, le Président portera une lourde responsabilité dans la chute à laquelle le Sénégal semble promis.



Thierno Alassane Sall, député à l’Assemblée nationale