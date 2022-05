Diffusion de fausses nouvelles : l'activiste Gas El Salvador condamné à 6 mois dont 1 mois ferme.

À cet effet, le Tribunal en vidant son délibéré a rejeté en la forme le moyen tendant à écarter les injures publiques et reçoit l'action publique. Au fond, il relaxe le prévenu du chef d'injures publiques avant de le déclarer coupable de diffusions de fausses nouvelles. Sur ce, le mis en cause est condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 1 mois ferme et à une amende de 100.000 de nos francs.



Ainsi, le juge a décidé que cette présente décision soit publiée un mois après qu'elle soit devenue définitive dans les journaux " l'Observateur, Le Soleil et Walfdjiri", qui sera à ses frais. Et reçoit la constitution de partie civile d'A.A.Faye et lui alloue le franc symbolique.



Pour rappel, l’activiste est réputé pour ses sorties à travers les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu’il qualifie “d’injustices” et autres maux de la société. Sa dernière sortie sur le reportage de nos confrères de BBC sur l’entrepreneuriat de la fille du maire Mansour Faye lui aurait valu cette interpellation.