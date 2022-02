Dieuppeul-Derklé : Birane Ngom honore le Champion d’Afrique Mamadou Loum Ndiaye

Le leader de la coalition « Euleuk Sénégal », Birane Ngom, a montré toute sa satisfaction en décorant Mamadou Loum Ndiaye qui fut non seulement l'un des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, mais aussi fils de la commune de Dieuppeul-Derklé. Une cérémonie de décoration a ainsi été organisée pour féliciter et remercier Loum pour ce titre de champion d'Afrique. Bien qu'il soit absent, un trophée sera remis et récupéré par ses parents, qui ont aussi exprimé toute leur gratitude envers Birane et sa délégation.