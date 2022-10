Diaspora / Lenteurs administratives au niveau des consulats et ambassades : Déthié Fall demande aux sénégalais de l'extérieur de produire un mémorandum.

Dans le cadre de sa tournée internationale, le patron du PRP a rencontré cet après-midi les sénégalaises et sénégalais de la diaspora à Brescia en Italie.



Selon lui, les échanges ont tourné autour des "difficultés auxquelles ils sont quotidiennement confrontés et sur l’indifférence totale des autorités étatiques sur ces questions."



Les difficultés qui ont été énumérées, sont entre autres "les grandes lenteurs administratives notées au niveau des consulats et ambassades sur tous les documents dont ils ont besoin."



"Nous leur avons demandé de nous produire un mémorandum qui sera envoyé au groupe parlementaire de l’opposition et de se mobiliser tous pour le grand Changement en 2024", a-t-il informé.