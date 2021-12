Diamniadio / MULHP : 40 agents élevés aux différents ordres nationaux.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'Hygiène publique a présidé ce jeudi 30 décembre 2021, la cérémonie de présentation de vœux et de remise de décorations dans les différents ordres nationaux.



Cette cérémonie de décoration des personnels de ce département ministériel, constitue aussi pour le ministre Abdoulaye Seydou Sow, un moment privilégié pour rendre hommage à des travailleurs méritants qui se sont distingués à travers leur parcours professionnel, leur qualité et les services rendus à la nation.



Ainsi, ils sont 40 récipiendaires à être élevés aux différents ordres nationaux. Ces distinctions, dont l'ordre national du lion qui est la plus haute distinction sénégalaise, recompense en temps de paix les braves filles et fils de la nation ayant accompli dans la rigueur 15 ans de service civil ou militaire ou 20 ans d'activité professionnelle.



Il distingue les mérites éminents acquis au service de notre pays. L'ordre national du mérite récompense les services rendus à l'État soit dans une fonction publique civil ou militaire soit dans l'exercice d'une action privée. C'est pourquoi, le ministère de l'urbanisme a tenu à récompenser les valeurs de fidélité, d'engagement, de discipline, de travail et de loyauté d'attachement à la nation, de ses agents au rang de principe sacerdotal. "Vous méritez amplement la reconnaissance de cette nation, car vous vous êtes totalement dévoué à elle", dira Abdoulaye Seydou Sow devant l'assemblée venue prendre part à cette cérémonie.



En outre, cette cérémonie est aussi le lieu pour le secrétaire général dudit ministère de revenir sur les grands événements, réalisations et projets qui ont marqué le cabinet durant l'année 2021.



Il s'agit entre autres du programme 100 000 logements, du programme Sénégal Zéro déchets, amélioration du cadre de vie et les nombreuses actions de désenclavement et désensablement. Cette année est aussi marquée au sein de ministère de l'urbanisme, du logement et de l'Hygiène publique par le décès du directeur de Cabinet du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chargé du Logement, le juge Massamba Sène.