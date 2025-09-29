Diamniadio : Le Ministre Déthié Fall arrive à 6h27 mn dans les locaux du PROMOVILLES pour une visite de travail



L’objectif pour le nouveau patron des Infrastructures est de s’enquérir de la situation relative à la politique d’aménagement du territoire ainsi qu’à l’amélioration de la gouvernance urbaine.

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall continue ses visites dans des services de son département. Après Ageroute, c’est au tour du Coordonnateur National du PROMOVILLES, Serigne Ndiaye et ses équipes de recevoir le ministre Déthié Fall pour une séance de travail. Le ministre a encore débarqué aux environs de 6h27mn dans les locaux du PROMOVILLES, un programme qui étaient précédemment sous le pilotage du ministère de la famille et des solidarités.