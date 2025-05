Dialogue sur le système politique : Khalifa Sall, président de Taxawu Sénégal, annonce sa participation

Après avoir consulté les 53 départements et tous les responsables politiques de la plateforme Taxawu Sénégal, Khalifa Sall a rendu compte de la position de Taxawu Sénégal concernant le dialogue national du 28 mai prochain.



Se disant fidèle aux principes qu'il a toujours défendus en participant aux dialogues de 2019 et, plus récemment, en 2023, Taxawu Sénégal annonce, après l'avis favorable de ses bases, sa participation au dialogue sur le système politique. Khalifa Sall et ses camarades réaffirment leur engagement pour la défense des intérêts démocratiques à travers un dialogue franc, sincère et utile au peuple sénégalais.