Dialogue politique / Alioune Tine : « On ne peut pas améliorer la démocratie sénégalaise sans respecter les droits humains et les libertés fondamentales »

Selon le président de AfrikJom Center, Alioune Tine, dans notre pays, il est impossible de tendre vers une démocratie sans le respect du droit et des règles démocratiques.



En tant que membre de la société civile, Alioune Tine se félicite de ce dialogue qui constitue un moment de vérité entre acteurs, et exprime ses préoccupations devant le chef de l’État et des membres du gouvernement : « on ne peut pas améliorer la démocratie sénégalaise sans respecter les droits humains et les libertés fondamentales. Il faut aussi, penser à renforcer les institutions des droits de l’homme. »







Pour un dialogue franc, il faut selon Mr Tine, un jeu d’équilibre des pouvoirs. Par ailleurs, faut créer cet équilibre et une harmonie entre l’État social et l’État de droit. « Il faut construire un État impartial car, cet espace de permanence depuis l’indépendance, il faut s’en débarrasser pour respecter le principe de l’égalité », conclut-il.