Dialogue national : Amadou Bâ interpelle les nouvelles autorités sur les libertés publiques

Selon l'ancien Premier ministre Amadou Bâ, l'initiative de ce dialogue national sur le système politique, malgré les turbulences, "est un geste à magnifier". Le président de la Nouvelle Responsabilité a souligné : "Nous, les républicains, ne participons pas par naïveté, mais par fidélité et cohérence aux principes, par foi en l'avenir et par amour pour notre pays. Oui, le climat est tendu, la liberté d'expression est restreinte. Mais précisément, plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité." Pour Amadou Bâ, "refuser le dialogue est une pratique non souhaitée dans ce contexte."



Pour l'ancien ministre des Finances, le premier point à retenir est celui des libertés publiques. "Que vaut une démocratie où l'on arrête les opposants sans ménagement ? Où des journalistes, des chroniqueurs sont convoqués, parfois détenus, pour avoir fait leur travail ?", s'est interrogé Amadou Bâ. Il a appelé à un pacte national de pacification politique, fondé sur la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias, et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales, mettant en avant cet aspect comme fondamental pour un dialogue sincère et pérenne.