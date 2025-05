Dialogue du 28 mai : Mamour Cissé et le PSD JANT/BI répondent favorablement à l’appel du Président de la République

Le Parti Social-Démocrate JANT/BI a porté à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’il a répondu favorablement à l’appel solennel lancé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en vue de la tenue d’un Dialogue national inclusif, prévu pour le 28 mai 2025.



Cet appel, qui selon le PSD/JANT/BI « s’inscrit dans une dynamique d’écoute, de concertation et de co-construction d’un Sénégal uni, fort et prospère », a trouvé une oreille attentive auprès de leur formation politique. Le PSD/JANT/BI se dit résolument engagé dans la consolidation de la démocratie et de l’État de droit.