Dialogue du 28 mai : Le Dr Cheikh Tidiane Seck favorable à l'appel du président Bassirou Diomaye Faye

La coalition FAGARU, Les Sentinelles de la République dirigée par le docteur Cheikh Tidiane Seck, informe l'opinion nationale et internationale qu'elle participera au dialogue national sur le système politique, convoqué par le Président Bassirou Diomaye Faye. Selon l'organisation politique, cette importante rencontre prévue du 28 mai au 4 juin 2025 au CICAD devrait être l’occasion d’un échange profond et fructueux sur les défis politiques de l’heure. "Notre coalition entend, ainsi, honorer l'invitation qui lui a été faite par les autorités compétentes", a renseigné une note reçue.



"Fidèle à ses principes démocratiques et à son engagement en faveur d’un Sénégal stable, juste et inclusif, la coalition FAGARU, Les Sentinelles de la République, contribuera avec rigueur et responsabilité aux concertations prévues, en formulant et en soutenant des propositions concrètes pour améliorer la gouvernance électorale, renforcer les institutions et garantir la transparence des processus politiques", a informé la coalition tout en réaffirmant son attachement à un dialogue sincère, sans calcul politicien, ouvert à toutes les forces vives de la Nation, dans l’intérêt exclusif du peuple sénégalais.