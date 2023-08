Diakhaye : Un chauffeur de camion d'ordures de l'UCG percute une dame qui décède sur le coup.

Babacar Th. Mb. et Mor T. G., tous deux commerçants ont comparu ce mercredi 30 août 2023 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits d'homicide involontaire, défaut de permis de conduire et défaut de maîtrise et délaissement d'un véhicule à un tiers non-titulaire de permis de conduire contre le deuxième. Pour ces motifs, le premier a été condamné à une peine de 6 mois de prison assortie de sursis. Quant à l'autre, il a été relaxé.



Comparant libre, M. T. Guèye a reconnu avoir été recruté comme chauffeur de camion d'ordures pour le compte de l'UCG. "Je travaille avec l'UCG dans le cadre des ramassages d'ordures. Je mets à leur disposition des camions ainsi que des chauffeurs. Le chauffeur Babacar T. Mb. avait bel et bien un permis de poids lourd au moment de son recrutement sinon il n'allait pas être recruté", mentionne-t-il.



À son tour, Babacar T. Mb., poursuivi pour homicide volontaire, a regretté l'accident qui a coûté la vie à la jeune Ndèye Amy Diakhaté. "J' ai fait deux ans dans le métier de ramassage d'ordures et c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation. L'accident a eu lieu au "marché mardi" de Diakhaye. Au moment d'engager le rond-point, je n'arrivais pas à retenir le camion et c'est là que j'ai percuté la dame. Je ne savais même pas qu'il y avait une personne sous la voiture. C'est la foule qui a attiré mon attention. Aussitôt, j'ai pris un taxi pour me rendre à la police moyennant 5 000 francs", se défend-il.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public indique que les faits sont constants, car le prévenu a déclaré devant la barre que le frein à main ne fonctionnait pas. Concernant le défaut de permis de conduire, le parquet estime que le permis est bien valable. C'est la raison pour laquelle, il a retenu l'homicide involontaire avant de requérir 3 mois de prison ferme contre Babacar T. MB.



La défense assurée par Me Ndoumbé Wone et Me Iba Mar Diop ont demandé la clémence du tribunal et une application bienveillante de la pénale.



Au finish, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a déclaré le prévenu Babacar T. Mb coupable d'homicide involontaire et défaut de maîtrise de son véhicule et le condamne à 6 mois assortis de sursis avec 56 000 francs d'amende et le relaxe du délit de défaut de permis de conduire.