Développement industriel : « La création de richesses dans l’industrie s’est améliorée avec un accroissement de 4,3% au deuxième trimestre 2021 » (Ministre Moustapha Diop)

Le contexte de la pandémie covid-19 a fortement marqué le secteur industriel. Toutefois, algré cette crise sanitaire, le secteur industriel sénégalais a pu se relever avec des efforts considérables. C’est du moins l’avis du ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop. Alors qu’il était devant le parlement sénégalais pour défendre son projet de budget 2022, il a indiqué que la création de de richesses dans l’industrie s’est améliorée avec un accroissement de 4,3 %.



« Le secteur industriel a fortement été marqué par la pandémie covid-19 et 2022 peut être considéré comme une année de reprise. Malgré cette crise, les structures d’encadrement de notre département œuvrent dans l’encadrement et l’accompagnement des PMI pour mieux favoriser le développement d’un tissu industriel compétitif. C'est dans ce sens que des efforts considérables ont été notés pour l’année 2021. Un total de 1.958 entreprises industrielles, essentiellement dominées par les petites et moyennes industries, ont été enregistrées. Ce qui représente 92% du parc industriel. Dans cette même logique, la création de richesses dans l’industrie, mesurée par la valeur ajoutée s’est aussi améliorée avec un accroissement de 4,3% au deuxième trimestre de 2021, comparativement au premier trimestre. En terme de chiffres d’affaires, l’industrie sénégalaise a progressé de 30% au premier semestre comparativement à celui de la même période en 2020, soit plus de 4000 milliards et cet accroissement est consécutif à la hausse du chiffre d’affaires dans la quasi-totalité des sous-secteurs », a rappelé le ministre Moustapha Diop lors de son passage à l’hémicycle…