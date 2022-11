Développement agricole : Sédhiou bénéficie de 10 millions d’économie annuelle d’énergie suite à l’installation d’une station solaire Tysilio

Cette installation est dotée d'un onduleur bidirectionnel ainsi qu'un système de stockage de l'énergie. Un bijou précieux pour le Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Sefa qui va bénéficier de l'énergie solaire produite la journée ainsi que du surplus qui sera stocké afin de pouvoir être consommé en dehors des heures d'ensoleillement.



En outre, cette centrale innovante de par son concept intégré, écologique, modulable, déplaçable, réplicable et connectée a une durée de vie de 25 ans, avec un remplacement de la batterie par décennie. Elle permettra d'économiser environ huit millions de F CFA par an sur la facture de gasoil.

Elle permettra aussi d'identifier très précisément les besoins car c'est également une centrale de mesure des consommations du site. Elle pourra éventuellement être agrandie au terme d'une année de fonctionnement environ.

Sous le thème : « L'énergie solaire, vecteur du développement agricole au Sénégal », Tysilio en collaboration avec l’ambassade de France au Sénégal a inauguré ce jeudi 24 Novembre à la Résidence de l'ambassadeur de France à Dakar, une station solaire à Sédhiou sur le site du PRODAC de Sefa.Une station photovoltaïque évolutive et connectée de 39,68 kWc dont profitera le Domaine Agricole Communautaire de Sefa avec une réduction des charges et de l'empreinte de CO2, le développement économique, l’emploi des jeunes et l’agriculture raisonnée.