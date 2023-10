Deux otages américaines libérées sont arrivées en Israël (gouvernement)

Le gouvernement israélien a annoncé vendredi soir que les deux otages américaines dont le Hamas avait annoncé la libération plus tôt dans la journée étaient bien arrivées en Israël.



Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a indiqué dans un communiqué que les deux femmes, Judith Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan, "ont été libérées des mains de l'organisation terroriste Hamas", remises à la frontière de Gaza et se "dirigent vers un point de rendez-vous, dans une base militaire du centre du pays, où les attendent les membres de leur famille".



Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué avoir "transporté les otages de Gaza vers Israël" et a salué ces premières libérations comme une "lueur d'espoir".



"Nous sommes extrêmement soulagés qu'elles puissent retrouver leur famille après deux semaines d'agonie", a déclaré le CICR dans un communiqué.



Interrogé par CNN, le rabbin Meir Hecht de la congrégation dont fait partie Judith dans l'Illinois s'est lui dit "extrêmement reconnaissant envers le Dieu tout-puissant et "pour ce miracle incroyable qui dépasse l'entendement".



Les deux femmes avaient été kidnappées le 7 octobre alors qu'elles se trouvaient en visite au kibboutz (village agricole collectiviste) Nahal Oz.



Il s'agit de la première libération d'otages confirmée par les deux parties.



Le porte-parole militaire du mouvement islamiste a affirmé dans un communiqué que les deux otages avaient été libérées "pour des raisons humanitaires, à la suite d"une médiation du Qatar".



"Le Hamas prétend à la face du monde avoir relâché ces femmes qu'il avait prises en otage pour des raisons humanitaires, alors qu'il s'agit d'une organisation terroriste meurtrière qui retient actuellement en otage des nourrissons, des enfants, des femmes et des personnes âgées", a répondu Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne.



A Doha, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majid Al-Ansari, a confirmé que "deux otages civils américaines ont été libérées par le Hamas et remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza".



"L'avancée d'aujourd'hui intervient après plusieurs jours de communication continue entre toutes les parties impliquées. Nous poursuivrons notre dialogue avec les Israéliens et le Hamas, et nous espérons que ces efforts conduiront à la libération de tous les otages civils de toutes les nationalités, dans le but ultime de désamorcer la crise actuelle et de rétablir la paix", a-t-il ajouté.



Selon le porte-parole militaire du Hamas, la libération des deux otages vise aussi "à prouver au peuple américain et au monde entier que les allégations faites par (Joe) Biden et son administration fasciste (au sujet du Hamas) sont sans fondement".



L'armée n'a confirmé aucun passage d'aide humanitaire en échange de ces libérations.



Quelque 200 otages israéliens, et étrangers ou binationaux ont été enlevés en Israël et emmenés à Gaza par les combattants du Hamas lors de l'attaque sans précédent du 7 octobre, qui a déclenché une guerre, Israël pilonnant depuis la bande de Gaza pour "anéantir" le mouvement islamiste.