Déthié Fall, Yewwi : « La police m’a interdit d’entrer chez Sonko »

Le président du parti républicain pour le progrès (PRP) membre de la conférence des leaders de Yewwi s’est désolé de l’attitude de la police. Bloqué au rond-point de la Cité Keur Gorgui, Déthié Fall dénonce. « La police a barricadé la Cité Keur Gorgui et ils m’ont refusé d’accéder chez le président Ousmane Sonko. C’est la preuve que la démocratie sous Macky Sall a beaucoup reculé. Toute cette détermination et ces luttes que nous faisons n’est autre que pour la consolidation de la démocratie », regrette Déthié.



Poursuivant, il prévient le président de la République en ses termes : « Sa stratégie de choisir ses propres adversaires aux joutes présidentielles est révolue. On reste déterminés et très sereins. Il n’est pas plus puissant que nous », a conclu l’ancien parlementaire...