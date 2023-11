Détention de parrainages par des démissionnaires de la coalition « Diao 2024 »: « Un tissu de mensonges » selon Massene Gueye, mandataire

C’est lors d’un point de presse tenu ce mardi qu’El Hadji Seydi, Adama Fall , ancien délégué régional de Dakar Coalition Diao 2024, Aliou Fall de Kaolack, Babacar Diallo, responsable de la coalition Diao 2024 à grand Dakar, Mamadou Ba responsable à Kaffrine, Cheikh Gueye délégué régional de Thies, Mareme Sall délégué départemental de koungheul, Boubacar Thiare responsable départemental des jeunes de Keur Massar délégué communal de Yeumbeul Nord, El Hadji Mory Fall délégué communal de la Médina et Babacar Diallo responsable de grand Dakar, ont annoncé leur démission de la coalition Diao 2024. Face à la presse, ils ont aussi brandi une clé USB qui contiendrait les parrainages de la coalition Diao 2024. « Si vous entendez demain, que Mame Boye Diao détient des parrainages, sachez que c’est de la rêverie. Car ses parrainages sont dans cette clé… » dira l’acteur politique de la Médina qui brandit la clé devant les caméras, annonçant le soutien des démissionnaires au candidat de BBY.







Des propos totalement balayés d’un revers de main par le mandataire national, Massene Gueye qui s’explique en détail, sur ces cas de démissions qu’il considère comme « un non événement ». « Si tu n’es pas mandataire national, comment prétendre détenir la clé de la coalition? » s’étonne notre interlocuteur.







L’homme de confiance du candidat Mame Boye Diao poursuit : « Elhadj Seydi, de même que Adama Fall ne peuvent même pas réunir 10 personnes dans leurs localités. C’est un tissu de mensonges! Je suis le mandataire national et j’ai la clé, les fiches et tous les documents… ». En effet, d’après Massene Gueye, les deux démissionnaires cités plus haut ont été respectivement remplacés par Boun Oumar Dia (Kolda) et Alassane Bâ, adjoint au maire de Djiddah Thiaroye Kao (Dakar). « C’était un prétexte pour soutirer de l’argent à Amadou Bâ » martèle le mandataire de Diao 2024.











Cheikh S. FALL