Détention de drogue : pris avec 50 grammes de chanvre indien, le prévenu M. Sy minimise « Lólu beuriwul ».

M. Sy a été attrait ce 25 août, devant la barre des flagrants délits pour offre et cession de chanvre indien. Le prévenu a été pris avec 50 grammes de drogue répartis en 4 cornets.

Interrogé sur la quantité de drogue, il minimise : « Lolu Beuriwul. (la quantité n’est pas importante) », a-t-il d’emblée répondu soulevant la stupéfaction du juge et de ses assesseurs.

« Qu’est-ce qui est importante comme quantité ? À combien de grammes penses-tu que la quantité est importante ? », lui lance soudainement le juge. Le mis en cause s’est tu et a préféré ne pas répondre à la l’interrogation du magistrat. Le juge enchaîne avec d’autres questions.

« Combien de ficelle tu fumes par jour ? », lui a-t-il demandé.

« Je fume un joint par jour. C’est à la plage que j’en faisais l’usage », a indiqué M. Sy. À la question de savoir les lieux qu’il fréquente pour écouler le produit prohibé, il réfute être un vendeur.

« Je ne suis pas dealer. Les 50 grammes, je les ai achetés à 1000FCFA chez un fournisseur dont j’ignore le nom », a confié M. Sy.



Dans son réquisitoire, le ministère public a demandé au tribunal de disqualifier les faits en détention en vue d’un usage personnel avant de requérir une peine de 3 mois ferme contre le prévenu.



La défense s’est appuyée sur le fait que son client a reconnu les faits qui lui sont reprochés pour inviter le tribunal à lui faire une application extrêmement bienveillante de la loi pénale.



Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a disqualifié les faits en détention avant de reconnaître le prévenu coupable des faits. Il l’a condamné à 3 mois d'emprisonnement ferme.